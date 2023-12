EPR Properties Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "EPR Properties":

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei EPR Properties festgestellt. Diese Veränderung wird deutlich, wenn man die Meinungen der Marktteilnehmer in den sozialen Medien betrachtet, die als Grundlage für diese Analyse dienen. Da hierbei negative Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Hinsichtlich der Stärke der Diskussion, also der Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb dies mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält EPR Properties daher für diese Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger über eine Aktie kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung selbst eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die EPR Properties auf sozialen Plattformen analysiert und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut" erhält.

Ein weiteres Analyseinstrument ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der EPR Properties liegt bei 44,16 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 38,42 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt fällt die Gesamteinschätzung daher auf "Neutral".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der EPR Properties-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dies ergibt eine Abweichung von +13,02 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von +8,21 Prozent eine "Gut"-Bewertung auf. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.