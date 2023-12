EPR Properties Aktie: Jetzt wird es konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "EPR Properties":

Die Stimmungslage und Diskussionen rund um die EPR Properties-Aktie haben sich in den letzten Monaten eingetrübt. Dies führte zu einer Bewertung von "Schlecht". Die Intensität der Diskussionen hat ebenfalls abgenommen, wodurch das Unternehmen aus dem Fokus der Anleger gerückt ist und ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten die EPR Properties einmal positiv, einmal neutral und einmal negativ bewertet, was langfristig zu einem "Neutral"-Rating führt. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 47,36 USD erwarten sie eine Entwicklung von -4,98 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von EPR Properties zeigt sich hingegen positiver, da vor allem in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch die Diskussionen in den letzten Tagen haben sich vor allem mit positiven Themen rund um EPR Properties beschäftigt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die EPR Properties-Aktie aktuell sowohl kurzfristig als auch langfristig eine positive Einschätzung erhält, da sie sich sowohl vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage als auch der letzten 200 Tage positiv abhebt.