EPR Properties Aktie: Ist es das gewesen?

In den letzten zwölf Monaten haben zwei Analysten die EPR Properties-Aktie bewertet. Von diesen Bewertungen waren keine gut, eine neutral und eine schlecht. Dies führt im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung des Wertpapiers. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Netz in den letzten Monaten zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von EPR Properties nur eine geringe Aktivität hervorgebracht hat. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ. Daher erhält EPR Properties bei der Bewertung dieser weichen Faktoren eine schlechte Einschätzung.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass sich die EPR Properties-Aktie sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der aktuelle längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 44,25 USD, während der letzte Schlusskurs bei 42,18 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 44,02 USD, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In den sozialen Medien wurden EPR Properties in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "schlecht". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine schlechte Einstufung für die Aktie.