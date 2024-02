EPR Properties Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "EPR Properties":

Die Anlegerstimmung für EPR Properties war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wie eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt. Insgesamt gab es nur zwei positive Tage im Vergleich zu zehn negativen Tagen, und an zwei Tagen war keine klare Richtung erkennbar. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die Analysten bewerten die EPR Properties-Aktie derzeit als neutral. Von insgesamt 2 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten waren eine neutral und eine schlecht. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Somit erhält EPR Properties eine insgesamt gute Bewertung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die Analyse, dass die EPR Properties-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung für den RSI auf 7-Tage-Basis führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als überkauft eingestuft, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich führt.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der EPR Properties-Aktie eine neutrale Bewertung erhält, während der 50-Tage-Durchschnitt zu einer schlechten Bewertung führt.

Insgesamt wird die EPR Properties-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen mit einer neutralen Bewertung versehen.