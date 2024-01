EPR Properties Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Weitere Suchergebnisse zu "EPR Properties":

Die Diskussionen über EPR Properties in den sozialen Medien spiegeln die aktuellen Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten zwei Wochen überwogen dabei die negativen Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie von EPR Properties als Neutral-Titel ein, mit einem Wert von 49,22 für RSI7 und 35,46 für RSI25. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität in den sozialen Medien zum Thema EPR Properties führte zu einer negativen Stimmungsänderung und einer insgesamt "Schlecht" Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes.

Analysten tendieren langfristig dazu, die Aktie als "Neutral" einzustufen, wobei 1 Gut, 1 Neutral und 1 Schlecht Bewertung vorliegen und das Kursziel bei 45 USD liegt. Dies würde eine zukünftige Performance von -7,12 Prozent bedeuten, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.