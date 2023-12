EPI Aktie: Was soll man davon noch halten?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Epi beträgt das aktuelle KGV 6, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (Durchschnitt KGV von 12) darauf hindeutet, dass Epi aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Aktie von Epi im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,9 Prozent, was 25,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (-10,57 Prozent) liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet wird.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Epi-Aktie aktuell mit einem Wert von 100 als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Betrachtung auf 25 Tage ergibt sich hingegen ein RSI-Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Epi wird als neutral bewertet, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Epi, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment und insgesamt eine Einschätzung der Aktie von Epi als unterbewertet aus fundamentalen Gesichtspunkten.