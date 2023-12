EPI Aktie: Pleite oder Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Für Epi wurde der 7-Tage-RSI auf 42,86 Punkte und der 25-Tage-RSI auf 54,55 Punkte festgestellt, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zur "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche erzielte Epi in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,9 Prozent, was einer Underperformance von -23,7 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite mit -23,7 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher erhält Epi ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Epi beträgt derzeit 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 9,32 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment für Epi ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Epi beschäftigte.