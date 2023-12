EPI Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Epi-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,94%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie, da die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche -8 beträgt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Epi-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 100, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis ergibt jedoch eine neutrale Einstufung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat die Epi-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,9 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -25,23 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält die Epi-Aktie daher in den verschiedenen Kategorien Bewertungen von "Schlecht" und "Neutral".