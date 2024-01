EPI Aktie: Knallt es bald?

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Epi derzeit -23,33 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch ebenfalls -23,33 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Epi bei 6,52, was unter dem Branchendurchschnitt von 12,05 liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Epi derzeit überkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer "Schlecht" Bewertung auf dieser Grundlage.

Im Branchenvergleich hat Epi in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,9 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -9,73 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -26,16 Prozent im Branchenvergleich, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.