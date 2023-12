EPI Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,52 ist die Aktie von Epi derzeit um 44 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen im Bereich "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" mit einem KGV von 11,74. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven fundamentalen Analyse.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Epi eine Performance von -35,9 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" eine Underperformance von -23,96 Prozent bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorenvergleich erhält Epi daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Epi-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,03 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,025 HKD einen Abweichung von -16,67 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Epi-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.