EPIC Suisse Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die technische Analyse der Epic Suisse-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 63,96 CHF liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 69,2 CHF, was einem Unterschied von +8,19 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 67,2 CHF, was zu einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (+2,98 Prozent) führt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Epic Suisse-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Epic Suisse-Aktie einen RSI7-Wert von 46,67 und einen RSI25-Wert von 42,22. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung auf Basis des RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewertet. Die Mehrheit der Kommentare und Wortmeldungen bezog sich auf neutrale Themen rund um den Wert, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Epic Suisse-Aktie ein neutrales Gesamtrating auf Basis der technischen Analyse, des Relative Strength Index, des Sentiments und des Anlegerverhaltens.