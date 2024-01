EPIC Suisse Aktie: Wohin geht die Reise?

Die technische Analyse der Aktie von Epic Suisse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 63,04 CHF liegt, während der aktuelle Kurs bei 65,6 CHF liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +4,06 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 63,89 CHF, was einen Abstand von +2,68 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Epic Suisse bleibt neutral, da es in den sozialen Medien weder starke positive noch negative Diskussionen gab. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder besonders positiv noch negativ mit dem Unternehmen. Daher ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Epic Suisse gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Weder gab es auffällige positive noch negative Themen in den Diskussionen der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Epic Suisse auf dieser Stufe daher mit "Neutral" bewertet.

Die Anwendung des Relative Strength Index (RSI) in der technischen Analyse zeigt, dass der 7-Tage-RSI bei 16,67 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt und die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet wird.