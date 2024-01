EPIC Suisse Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

In den letzten vier Wochen konnte bei Epic Suisse keine wesentliche Veränderung der Stimmung in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt für die Epic Suisse-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 63,09 CHF lag. Der letzte Schlusskurs von 64,8 CHF liegt also in ähnlicher Höhe (+2,71 Prozent Abweichung). Daher wird die Aktie auf dieser Basis ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 64,01 CHF zeigt eine ähnliche Tendenz, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Epic Suisse weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse der Anlegermeinungen in den sozialen Medien ergab, dass Epic Suisse in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet wurde. Die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene führt daher ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sowohl die Stimmung in den sozialen Medien als auch die technische Analyse und die Anlegermeinungen auf eine neutrale Bewertung der Epic Suisse-Aktie hinweisen.