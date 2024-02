EPIC Suisse Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Epic Suisse-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 63,5 CHF verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 67,4 CHF lag, was einer Abweichung von +6,14 Prozent entspricht und charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (65,6 CHF) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,74 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Epic Suisse-Aktie somit von der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Epic Suisse zeigt eine neutrale Bewertung, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge verzeichnet wurden und der Meinungsmarkt sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Epic Suisse beschäftigt hat.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI), der für die Epic Suisse-Aktie aktuell bei 50 liegt, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Eine Erweiterung auf 25 Tage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, da der RSI-Wert bei 34 liegt. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine "Neutral"-Einstufung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt bei der Epic Suisse-Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Epic Suisse-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch aus der Analyse des Anleger-Sentiments, des Relative Strength Index und des Sentiments und Buzz eine neutrale Einstufung.