EPIC Suisse Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Epic Suisse wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 63,59 CHF, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (66,8 CHF) um +5,05 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 65,94 CHF ergibt eine Abweichung von +1,3 Prozent, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Epic Suisse-Aktie weist einen Wert von 83 auf, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (46,34) zeigt jedoch eine unterschiedliche Bewertung, nämlich "Neutral". In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Epic Suisse.

Die Diskussionen rund um Epic Suisse in den sozialen Medien spiegeln überwiegend neutrale Themen wider, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung also mit "Neutral" angemessen bewertet.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher erhält Epic Suisse für diesen Faktor ebenfalls die Einschätzung "Neutral". Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral"-Wert eingestuft.