EPIC Suisse Aktie: Alles nach Plan!

Die Analyse von Epic Suisse zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz im Vergleich zu den vergangenen Monaten durchschnittlich war. Daher wird die Einschätzung des Sentiments als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Epic Suisse daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit zwei Tagen, an denen das Stimmungsbarometer in die positive Richtung zeigte. Die Anleger haben sich ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Epic Suisse unterhalten. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird für Epic Suisse sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung gegeben. Der RSI7 liegt aktuell bei 44 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Ergebnisse und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Epic Suisse-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 64,27 CHF liegt. Der letzte Schlusskurs von 71,6 CHF weicht um +11,41 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 68,24 CHF, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Epic Suisse-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.