EPH European Property Holdings Aktie: Das darf nicht passieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America Corp":

Die Eph European Property-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 27,46 Euro verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 24,2 Euro, was einem Unterschied von -11,87 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 26,63 Euro liegt mit einem Unterschied von -9,13 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Eph European Property-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Eph European Property neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Eph European Property-Aktie in den letzten 7 Tagen weder überkauft noch überverkauft war, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 73,17 im überkauften Bereich, was zu einer abweichenden "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Eph European Property.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung bei Eph European Property als durchschnittlich bzw. kaum verändert eingeschätzt werden. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Neutral".