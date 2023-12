EPCO Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Aktie von Epco wird derzeit anhand verschiedener Indikatoren analysiert. Zunächst wird der trendfolgende Indikator betrachtet, der Aufschluss darüber geben soll, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 751,07 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 878 JPY liegt, was einer Abweichung von +16,9 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 790,38 JPY liegt über dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von +11,09 Prozent. Auf Basis dieser Daten erhält die Epco-Aktie ein "Gut"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes in den sozialen Medien zeigt, dass es in letzter Zeit keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Epco gab. Damit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Epco liegt bei 35,44, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 20, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Auch die Stimmung der Anleger wird analysiert, wobei festgestellt wird, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich daraus, dass die Epco-Aktie basierend auf den verschiedenen Indikatoren und Analysen insgesamt ein "Gut"-Rating erhält.