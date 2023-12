EPCO Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Epco liegt bei 40,32 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, beträgt 25,32 und weist auf eine "gute" Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamtbewertung daher als "gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Epco bei 890 JPY und ist damit um +10,37 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +17,68 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "gut" für die Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit über die Aktie von Epco diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Daher wird eine Gesamtbewertung von "neutral" für das Anleger-Sentiment abgegeben.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder verändern, was zu neuen Einschätzungen für Aktien führen kann. In Bezug auf Epco wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb eine Bewertung von "neutral" für das langfristige Stimmungsbild abgegeben wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat unserer Messung nach kaum Änderungen aufgewiesen, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "neutral" eingestuft wird.