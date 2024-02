EPCO Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Die technische Analyse der Aktie von Epco zeigt, dass der aktuelle Kurs von 956 JPY einen Abstand von +21,22 Prozent zum GD200 (788,68 JPY) hat, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 900,38 JPY, was einem Abstand von +6,18 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Epco in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung von Kommentaren und Meinungen ergab, dass in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Epco liegt bei 19,7, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 45,24, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich hieraus eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Epco in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "Neutral" bewertet.