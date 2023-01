EPAM als führendes Unternehmen für digitale Bankdienstleistungen in Deutschland und der Schweiz ausgezeichnet

Newtown, Pa. und Berlin (ots/PRNewswire) -Auszeichnung würdigt die Fähigkeit von EPAM, Unternehmen aus dem Finanzdienstleistungssektor bei der Beschleunigung der digitalen Transformation und der Innovation ihrer Geschäftsmodelle zu unterstützen, damit diese den sich wandelnden Kundenanforderungen gerecht werden können.- Was ist neu? EPAM wurde vom Branchenanalysten ISG als einer der führenden Anbieter von digitalen Bankdienstleistungen in Deutschland und der Schweiz ausgezeichnet.- Warum ist das wichtig? ISG bewertete Anbieter von digitalen Bankdienstleistungen nach ihrer Fähigkeit, Banken auf ihrem Weg zur digitalen Transformation durch Beratung, vertikale Expertise und technische Lösungen zu unterstützen.- Für wen ist das gedacht? IT-Entscheider im Banken- und Finanzbereich können die Informationen aus diesem Bericht für wichtige Entscheidungen über die Positionierung, wichtige Beziehungen und Go-to-Market-Überlegungen nutzen.EPAM Systems Inc. (https://www.epam.com/?utm_source=pr-newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=financial-services&utm_term=isg-leader) (NYSE: EPAM), ein führendes Unternehmen für Dienstleistungen und Produktentwicklung im Bereich der digitalen Transformation, gab heute bekannt, dass es vom Technologieforschungs- und Analystenunternehmen ISG als führendes Unternehmen für digitale Bankdienstleistungen in Deutschland und der Schweiz ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung spiegelt die Stärke von EPAM wider, Kunden aus dem Banken- und Finanzsektor durch strategische Beratung, Fachwissen und technische Lösungen bei der digitalen Transformation zu unterstützen.Erfahren Sie mehr über EPAMs Kompetenzen im Bereich Financial Services (https://www.epam.com/our-work/financial-services?utm_source=pr-newswire&utm_medium=press-release&utm_term=isg-leader&utm_campaign=financial-services)„Wir freuen uns, dass wir im ISG Provider Lens-Report für digitale Bankdienstleistungen in Deutschland und der Schweiz in mehreren Kategorien als führend eingestuft werden", so Balazs Fejes, President EU and APAC Markets bei EPAM. „Diese Anerkennung durch Branchenanalysten würdigt unser Engagement für unsere Finanzdienstleistungskunden in der DACH-Region, die wir bei der Bewältigung der schwierigen und volatilen Marktbedingungen unterstützen, mit denen sie derzeit konfrontiert sind. Wir konzentrieren uns darauf, unseren Finanzdienstleistungskunden dabei zu helfen, ihren Endkunden stabile und zuverlässige digitale Kernbankdienstleistungen zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig mit ihnen zusammenzuarbeiten, um ihre Agilität zu optimieren, Kosten zu senken und den Innovationsgrad zu verbessern."ISG bewertete die Anbieter von digitalen Bankdienstleistungen hinsichtlich ihrer Fähigkeit, Banken bei ihrer digitalen Transformation in vier Schlüsselbereichen zu unterstützen: Modernisierung von Kernplattformen, Implementierung von digitalen Bankdienstleistungen, Governance, Risk und Compliance (GRC) sowie Karten und Zahlungen.In Deutschland wurde EPAM als Herausforderer im Bereich GRC für Banken und als führend in drei Kategorien eingestuft:- Technologische Transformationsdienstleistungen (https://www.epam.com/our-work/financial-services/the-future-of-banking?utm_source=pr-newswire&utm_medium=press-release&utm_term=isg-leader&utm_campaign=financial-services) für das digitale Banking- Kernmodernisierung und Integrationsdienstleistungen- Zahlungsverkehrs- und KartenverarbeitungsdiensteIn der Schweiz wurde EPAM als führend in den Bereichen Zahlungsverkehrs- und Kartenabwicklungsdienste sowie Technologietransformationsdienste für das digitale Banking anerkannt. Darüber hinaus wurde EPAM als „Rising Star" im Bereich Core-Modernisierung und -Integration sowie als „Product Challenger" im Bereich Banking GRC ausgezeichnet.„EPAM Systems ist ein führendes Software-Engineering-Unternehmen mit Expertise im Aufbau neuer digitaler Banken und unterstützt viele deutsche Banken bei der Transformation ihrer Banktechnologie", sagt Ali Toure, Principal Consultant bei ISG. „In der Schweiz ist EPAM ein führender Anbieter von Software-Engineering und Kernbanken-Integration und unterstützt einige der größten Schweizer Banken, darunter UBS und Credit Suisse."Die Executive Summary der ISG Provider Lens™ Digital Banking Services für Deutschland 2022 finden Sie hier (https://research.isg-one.com/reportaction/Quadrant-Digital-Banking-Services-Germany/Marketing) und für die Schweiz hier (https://research.isg-one.com/reportaction/Quadrant-Digital-Banking-Services-Switzerland/Marketing).Wenn Sie mehr über die Zukunft des Bankwesens erfahren möchten, lesen Sie den dritten Jahresbericht von EPAM Continuum zum Thema Consumer Banking hier (https://www.epam.com/2022-banking-report?utm_source=pr-newswire&utm_medium=press-release&utm_term=isg-leader&utm_campaign=financial-services).Über EPAM SystemsSeit 1993 hat EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM) seine langjährige Erfahrung im Software-Engineering genutzt, um sich zum weltweit führenden Anbieter von Dienstleistungen für die digitale Transformation zu entwickeln. EPAM hat eine herausragende Marktposition in den Bereichen digitale und physische Produktentwicklung sowie Plattform-Engineering-Services. Entwicklung ist Teil der DNA von EPAM. Die global aufgestellten, hybriden Teams von EPAM gestalten die Zukunft für Kunden und Communities auf der ganzen Welt auf der Basis innovativer Strategien sowie exzellenter Kompetenz in Beratung, Konzeption und Design. Im Jahr 2021 wurde EPAM in den S&P 500 sowie in die Liste der Forbes Global 2000-Unternehmen aufgenommen.EPAM wurde von Newsweek als "Most Loved Workplace" für 2021 und 2022 ausgezeichnet. Die globalen, multidisziplinären Teams von EPAM betreuen Kunden in mehr als 50 Ländern auf sechs Kontinenten. Als anerkannter Marktführer ist EPAM unter den Top 15 der Fortune 1000-Unternehmen im Bereich Informationstechnologie gelistet und wurde viermal als bestes IT-Dienstleistungsunternehmen in der Fortune-Liste der 100 am schnellsten wachsenden Unternehmen aufgeführt. 