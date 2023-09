EON: Das wahre Kursziel - 13,11 EUR

Die Energieversorgungsfirma EON hat in letzter Zeit ein schlechtes Ergebnis erzielt, denn ihr Wert an der Börse ging um -1,16% am 28.09.2023 zurück und die letzten fünf Handelstage wiesen einen Verlust von -3,77% auf. Dieser Trend scheint pessimistisch zu sein.

Gleichwohl behaupten einige Analysten im Durchschnitt immer noch eine positive Meinung über den Wert der Aktie von EON mit einem mittelfristigen Kursziel von 13,11 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft, würde sich damit für Investoren eine Chance bieten mit einem möglichen Gewinn von +18,21%. Aber nicht alle Experten stimmen überein: Nur +67,74% der Analysten halten das Rating “Kauf”.

Insgesamt sind jedoch sieben Bankanalysten davon überzeugt dass es ein starker Kauf ist; weitere vierzehn geben dem Unternehmen einen Optimismus-Schub und bewerten ihn als „Kaufen“, neun...