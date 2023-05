EON: Potenzial von 3,11% laut Analysten - Kursziel bei 12,44 EUR

Die Aktie von EON wird derzeit nach Meinung von Analysten unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 12,44 EUR und bietet Investoren somit ein Potenzial von +3,11%. Gestern konnte die Aktie am Finanzmarkt eine Erfolgsbilanz mit einem Plus von +0,25% verzeichnen. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage summieren sich auf +0,71%, was darauf hindeutet, dass der Markt optimistisch ist.

• Am 04.05.2023 lag das Wachstum bei +0,25%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 12,44 EUR

• Der Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,84

Obwohl nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung teilen und einige die Aktie als “Verkauf” bewerten würden (1), empfehlen sechs Experten den Kauf der starken Aktie. Weitere fünfzehn Analysten sehen EON positiv und empfehlen einen Kauf.

Elf Experten haben keine klare Empfehlung abgegeben (“Halten”)...