EON: Potenzial für Kursanstieg von +12,53% auf 13,11 EUR

Die Aktie von EON hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet und am gestrigen Tag um weitere +0,95% zugelegt. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 13,11 EUR – was einem potenziellen Anstieg von +12,53% entspricht.

• Am 12.09.2023 legte die EON-Aktie um +0,95% zu

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 13,11 EUR

• Derzeit empfehlen 67,74% der Analysten einen Kauf

Insgesamt haben sich sieben Analysten positiv zur Aktie geäußert und diese als starken Kauf bezeichnet. Vierzehn weitere teilen diese Einschätzung und raten ebenfalls zum Erwerb der Aktien (Rating “Kauf”). Neun Experten geben das Rating “halten” ab und nur einer empfiehlt einen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei...