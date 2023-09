EON: Potenzial für 13,11 EUR Kursziel

Laut Analysten ist die EON Aktie derzeit unterbewertet und könnte ein mittelfristiges Kursziel von 13,11 EUR erreichen. Dies entspricht einem Potenzial von +14,85% im Vergleich zum aktuellen Preis.

• EON stieg um +0,44% am 08.09.2023

• Das Guru-Rating von EON beträgt weiterhin 3,87

Gestern verzeichnete EON eine positive Entwicklung an der Börse mit einem Anstieg um +0,44%. In den letzten fünf Handelstagen stieg die Aktie insgesamt um +0,88%, was auf einen neutralen Trend hinweist.

Obwohl nicht alle Experten diese Einschätzung teilen, sind sieben Analysten davon überzeugt, dass es sich bei der Aktie um einen starken Kauf handelt. Vierzehn weitere setzen das Rating auf “Kauf”, während neun Experte eher neutral bleiben und ein “Halten” Rating vergeben. Nur einer schlägt vor die Aktie zu verkaufen.

Das Guru-Rating bleibt stabil...