EON: Kursziel bei 13,11 EUR - Potential von +19,51%

Die Aktie von EON wird derzeit nicht entsprechend ihrer wahren Werte bewertet, so die Meinung von Analysten. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 13,11 EUR.

• Am 09.08.2023 verzeichnete EON eine negative Performance von -1,79%

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt +19,51%

• Der Guru-Rating für EON bleibt unverändert bei 3,77

Am gestrigen Handelstag erfuhr die Aktie von EON einen negativen Trend mit einer Performance von minus 1,79%. In den vergangenen fünf Handelstagen sank sie um insgesamt 1,08%, was zu einer eher pessimistischen Stimmung am Markt führt.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt derzeit bei 13,11 EUR. Sollten ihre Prognosen eintreffen und das Unternehmen seine Position auf dem Markt halten können, würde dies Investoren ein Potenzial in Höhe von fast zwanzig Prozent bieten. Ein...