EON: Kurspotenzial von fast 19% laut Analysten - Zielkurs bei 13,11 EUR

Die Aktie von EON verbuchte am vorherigen Handelstag ein Plus von +0,59%. Die vergangenen fünf Handelstage führten zu einem kumulierten Ergebnis von +0,68%, was auf eine derzeit neutrale Stimmungslage am Markt hinweist. Jedoch ist das wahre Potenzial der Aktie nach Ansicht der Bankanalysten noch nicht ausgeschöpft.

Das mittelfristige Kursziel für die EON-Aktie liegt bei 13,11 EUR – dies entspräche einem Aufwärtspotenzial von beinahe 19%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung. Während sechs Analysten den Kauf des Papiers empfehlen und weitere dreizehn es mit “Kauf” bewerten, halten sich elf Experten neutral (“halten”) und nur einer plädiert für einen Verkauf.

Dementsprechend beträgt der Anteil an optimistischen Stimmen unter den Analysten +61,29%. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einer Bewertung von...