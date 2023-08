EON: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +14,70%

Die Aktie des Energieversorgers EON hat gestern eine positive Kursentwicklung von +0,44% hingelegt. Damit setzen sich die positiven Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf eine Steigerung von +2,10% fort. Der Markt scheint momentan relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für EON liegt aktuell bei 13,11 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von bis zu +14,70%, falls die Vorhersage der durchschnittlichen Meinung der Bankanalysten zutrifft. Diese teilen sich in ihrer Einschätzung in sechs Analysten mit “starkem Kauf”, 13 Analysten mit “Kauf” und elf Experten mit “halten”. Nur ein Analyst sieht einen Verkauf als angemessen an. Insgesamt sind demnach ca. 61% aller Analysten noch optimistisch gestimmt.

Zusätzlich unterstützt wird diese Einschätzung durch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”, welches...