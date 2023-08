EON: Bankanalysten prognostizieren Kurspotenzial von +17,37% - Kursziel auf 13,11 EUR angehoben

Am gestrigen Tag konnte die Aktie von EON am Finanzmarkt einen leichten Anstieg von +1,59% verzeichnen. Betrachtet man jedoch die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage, so ergibt sich ein leicht negatives Gesamtbild mit einem Rückgang von -0,93%. Die Stimmung am Markt scheint momentan relativ neutral zu sein.

Doch was meinen die Bankanalysten zu dieser Entwicklung? Im Durchschnitt schätzen sie das mittelfristige Kursziel der EON-Aktie auf 13,11 EUR und sehen damit ein Potenzial von +17,37%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten neutralen Kursentwicklung.

Aktuell empfehlen 6 Analysten den Kauf der Aktie und weitere 13 bewerten sie als “Kauf”. Eine neutrale Position nehmen 11 Experten ein und nur einer vertritt die Meinung eines Verkaufs. Insgesamt sind somit noch immer über +61%...