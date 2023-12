EON-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die Eon-Aktie bietet Anlegern eine Dividendenrendite von 4,64 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem neutralen Investment und erhält daher von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

Beim aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 50 liegt die Eon-Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 208,44 im Bereich der "Multi-Dienstprogramme" unter dem Durchschnitt, was sie aus fundamentaler Sicht unterbewertet macht. Aus diesem Grund erhält die Aktie auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Eon-Aktie neutral eingestuft werden kann. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 60,78, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 29,58 liegt und daher eine "Gut"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Eon-Aktie ist größtenteils positiv, wie durch die Analyse sozialer Plattformen festgestellt wurde. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Eon diskutiert wurden, waren in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positiv. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Allerdings ergibt die Analyse von Handelssignalen eine "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale, was darauf hindeutet, dass die Stimmung nicht durchweg positiv ist.

Insgesamt kann die Eon-Aktie also als ein neutrales Investment mit einer leichten Tendenz zur Unterbewertung betrachtet werden.