EON: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel von 13,01 EUR

Die Aktie des Energieversorgers EON konnte am Vortag an der Börse nur geringfügige Verluste hinnehmen und gab um lediglich 0,26% nach. In den letzten fünf Handelstagen konnte die Aktie jedoch insgesamt einen Anstieg von +2,45% verzeichnen.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die EON-Aktie bei 13,01 EUR. Dies entspricht einem Aufwärtspotenzial von beeindruckenden +13,18%. Diese Einschätzung teilen zwar nicht alle Analysten aufgrund des positiven Trends in jüngster Zeit.

Dennoch sind sich immerhin fünf Experten einig und bewerten die Aktie als starken Kauf. Weitere 13 halten den Wert für kaufenswert aber optimistisch beurteilt wird sie von allen Positionierungen mit einer Rate “halten” durch zwölf Experten eingestuft. Nur eine Bank sieht aktuell noch Grund zur Sorge und empfiehlt eine Verkaufsposition.

Trotzdem...