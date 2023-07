EON: Analysten sehen erhebliches Kurspotenzial - Das wahre Kursziel bei 13,01 EUR

Die Aktie von EON konnte gestern einen Aufschwung am Finanzmarkt verbuchen und verzeichnete eine Kursentwicklung von +0,40%. Insgesamt ging die Aktie jedoch in den letzten fünf Handelstagen um -2,89% zurück. Die Stimmung am Markt scheint derzeit eher pessimistisch zu sein.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel für die EON-Aktie bei 13,01 EUR liegt. Dies würde ein erhebliches Potenzial von +15,49% zum aktuellen Preis bieten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der jüngsten Zeit.

Das Guru-Rating bleibt stabil auf einem Wert von 3,71 mit einer positiven Einschätzung durch +58,06% der Analysten. Von insgesamt 31 befragten Experten empfehlen jedoch nur 18 (davon fünf als starkem Kauf) aktuell den Kauf dieser Aktien.