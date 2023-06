EON: Analysten sehen Potenzial von fast 10%

Die Aktie des Energieversorgers EON wird derzeit nach Ansicht von Fachleuten am Markt unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 12,44 EUR, was einem Plus von fast 10% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

• EON: Am 31.05.2023 mit +0,22%

• Das Kursziel von EON liegt bei 12,44 EUR

• Guru-Rating von EON bleibt das selbe mit 3,84

Gestern konnte die Aktie im Vergleich zum Vortag um moderate +0,22% zulegen und verzeichnete damit in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von insgesamt +1,43%. Die Stimmung am Markt ist daher grundsätzlich positiv.

Von sechs befragten Bankanalysten empfehlen gleich alle einen Kauf der Aktie. Weitere fünfzehn Experten sehen sie immerhin als kaufenswert an. Neun sind neutral eingestellt und lediglich einer rät aktuell zum Verkauf.

