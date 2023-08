EON: Analysten sehen Potenzial von 16,22%

Die Aktie des Energieversorgers EON konnte gestern nicht überzeugen und verlor 1,87% an Wert. In der vergangenen Woche sank der Kurs um insgesamt 3,26%. Die Stimmung am Markt ist aktuell eher pessimistisch.

Doch die Bankanalysten sind anderer Meinung. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 13,11 EUR – ein Potenzial von +16,22%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend in den vergangenen Tagen.

Aktuell empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie und weitere 13 Experten bewerten sie als “Kauf”. Elf weitere halten eine neutrale Position (Bewertung: “halten”) und nur einer rät zum Verkauf. Der Gesamtanteil optimistischer Analysteneinschätzungen liegt damit bei +61,29%.

Zusätzlich ergänzt das Guru-Rating mit einem konstant hohen Wert von 3,77 diese positive...