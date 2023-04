EON: Analysten sehen Kursziel bei 12,44 €

Nach Ansicht von Branchenkennern ist die Aktie von EON derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 12,44 € mit einem potenziellen Verlustrisiko von -3,42%.

• Am 28.04.2023 legte die Aktie um +0,29% zu

• Guru-Rating stieg auf 65,62 nach vorherigem Stand “Guru-Rating ALT”

Am gestrigen Tag erzielte EON am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +0,29%. Auch in den vergangenen fünf Handelstagen zeigte sich ein leicht positiver Trend mit einer Gesamtperformance von +0,04%. Die allgemeine Stimmung des Marktes scheint neutral zu sein.

Insgesamt sind sechs Analysten der Meinung, dass es jetzt an der Zeit sei in EON-Aktien zu investieren und empfehlen einen Kauf. Fünf weitere Experten teilen diese Einschätzung und stuften das Rating als “Kauf” ein während zehn Analysten eine neutrale Bewertung abgaben.

Nur...