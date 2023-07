EON: Analysten sehen Kurspotenzial von +14,83% - Aktie unterbewertet

Die EON-Aktie wurde laut Expertenmeinung bisher nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 13,01 EUR und bietet Investoren somit eine potenzielle Rendite von +14,83%. Trotz eines schwachen Trends in den vergangenen Handelstagen sind sich fünf Bankanalysten einig: Die EON-Aktie ist ein starker Kauf.

• Am 07.07.2023 verzeichnete die EON-Aktie einen Verlust von -0,87%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 13,01 EUR

• Fünf Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf

In den letzten fünf Handelstagen verlor die EON-Aktie insgesamt 3,66%, was auf eine derzeit pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Dennoch bleiben viele Analysten optimistisch gestimmt und setzen auf das Potenzial des Unternehmens.

Das “Guru-Rating” für EON bleibt mit einem Wert von 3,71 unverändert hoch.

Von insgesamt 31 befragten...