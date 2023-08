EON: Analysten sehen Kurspotential von +18,80% - Aktuelle Kursentwicklung neutral

Die EON-Aktie hat laut Experten eine falsche Bewertung und das wahre Kursziel liegt bei 13,11 EUR, mit einem aktuellen Potenzial von +18,80%. Gestern erreichte die Aktie am Finanzmarkt einen Anstieg von +0,59%, was sich in den letzten fünf Handelstagen auf ein Plus von +0.68% summiert. Der Markt scheint derzeit eher neutral gestimmt.

• EON stieg am 11.08.2023 um +0,59%

• Das mittelfristige Kursziel für EON beträgt 13,11 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,77

Obwohl sechs Analysten die Meinung vertreten “Starker Kauf”, teilen nicht alle diese Ansicht nach einer jüngsten neutralen Trendbewegung der Aktienkurse. Des Weiteren haben dreizehn Experten eine optimistische Sichtweise und raten zum Kauf sowie elf weitere bewerten es als Halten. Einem einzigen Analyst zufolge sollte man die Aktie verkaufen.

Zusammenfassend...