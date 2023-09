EON: Aktie weiterhin unterbewertet - Potenzial von +15,76%

Die EON-Aktie scheint laut Experten aktuell unterbewertet zu sein. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 13,11 EUR und bietet somit ein Potenzial von +15,76%.

• EON: Kursentwicklung am 06.09.2023 beträgt +1,03%

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt mit 3,87 erhalten

• Von insgesamt 31 Analysten bewerten 21 die Aktie positiv

Am Finanzmarkt legte die EON-Aktie am gestrigen Tag um +1,03% zu. Die vergangenen fünf Handelstage ergaben eine Bilanz von -0,35%, was auf eine neutrale Stimmung im Markt hindeutet.

Insgesamt sind sich sieben Analysten sicher: Die Aktien sind ein starker Kauf! Weitere 14 Experten sehen den Wert als kaufenswert an und neun haben das Rating “Halten” vergeben. Nur einer der befragten Bankanalysten empfiehlt einen Verkauf.

Das durchschnittliche Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,87 erhalten und...