EON: Aktie unterbewertet - Kursziel von 13,01 EUR

Die vergangene Woche war für EON an der Börse durchwachsen. Gestern verlor die Aktie des Energiedienstleisters 0,64%, während in den letzten fünf Handelstagen insgesamt ein Plus von 0,52% verzeichnet wurde. Insgesamt scheint der Markt momentan relativ neutral gestimmt zu sein.

Doch Analysten sehen das anders und sind der Meinung, dass die EON-Aktie aktuell unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 13,01 EUR und würde somit ein Potenzial von +11,87% für Investoren bedeuten.

Von insgesamt 31 Bankanalysten empfehlen fünf einen Kauf der Aktie, während weitere 13 eine positive Einschätzung mit “Kauf” versehen haben. Zwölf Experten halten sich dagegen zurück und bewerten sie als “halten”, aber nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von 3,71.

