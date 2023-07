EON: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 13,01 EUR

Nach Einschätzung von Bankanalysten ist die EON-Aktie derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 13,01 EUR und bietet somit ein Kurspotenzial von +12,74%. Die positive Marktentwicklung in den letzten fünf Handelstagen könnte darauf hindeuten.

• EON legt um +0,04% zu

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt unverändert auf 3,71

• Positives Analysten-Sentiment: 58,06% empfehlen die Aktie zum Kauf

Mit einem Plus von +0,04% konnte sich die Aktie gestern noch einmal leicht verbessern und erreichte damit eine positive Entwicklung in Höhe von +1,54% innerhalb einer Woche. Die Stimmung am Markt ist momentan relativ optimistisch.

Von insgesamt 31 Analysten sehen aktuell fünf Experten die EON-Aktie als starken Kauf an. Für weitere 13 Experten bleibt es beim Rating “Kauf”. Zwölf Analysten bewerten das Wertpapier...