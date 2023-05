EON: Aktie unterbewertet - Kursziel 12,44 EUR

Nach Ansicht von Analysten wird die EON-Aktie derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei einer Entfernung von +10,53% zum aktuellen Kurs.

• EON: am 24.05.2023 mit -1,70%

• Das Kursziel von EON liegt bei 12,44 EUR

• Guru-Rating von EON unverändert mit 3,84

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie einen Rückgang um -1,70%. In den letzten fünf Handelstagen – und damit eine vollständige Woche – konnte ein Plus von +1,63% erzielt werden. Der Markt scheint daher derzeit relativ optimistisch zu sein.

Die Bankanalysten sind sich einig und sehen das mittelfristige Potenzial der Aktie bei einem Kursziel von 12,44 EUR (+10,53%). Die Einschätzungen bezüglich des Kaufs der Wertpapiere gehen jedoch auseinander.

Während sechs Analysten die Meinung vertreten “starke Kaufempfehlung”, bleiben 15 vorsichtig optimistisch...