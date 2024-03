EON Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die Eon-Aktie wurde kürzlich anhand verschiedener Analysetechniken bewertet. Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage betrachtet. Der aktuelle Wert liegt bei 11,67 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 12,515 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (12,18 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe an diesem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Eon-Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut" basierend auf der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wurde festgestellt, dass das aktuelle KGV von Eon 50 beträgt, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Multi-Dienstprogramme" im Durchschnitt ein KGV von 201 aufweisen. Aus dieser Perspektive ist die Aktie als unterbewertet einzustufen und erhält somit eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet ergab, dass die Diskussionstätigkeit rund um Eon langfristig unterdurchschnittlich ist, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wurden ebenfalls auf Plattformen der sozialen Medien analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass in den Kommentaren und Meinungen insgesamt überwiegend positive Signale zu erkennen sind. Diese Untersuchung führte zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Schließlich ergaben sich auch vier Handelssignale, von denen zwei als "Gut" und zwei als "Schlecht" bewertet wurden. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Eon bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.