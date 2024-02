EON Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die Aktienanalyse von Eon zeigt, dass sich der gleitende Durchschnittskurs auf 11,6 EUR beläuft, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 11,805 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +1,77 Prozent liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 12,29 EUR, was einer Distanz von -3,95 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit wird die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung neutral sind. Die Kommunikation im Internet deutet auf eine durchschnittliche Diskussionsintensität hin, während die Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein gemischtes Signal in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Eon-Aktienkurs. Während in den Kommentaren und Meinungen in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, wurden auch neutrale Themen angesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einschätzung als "Gut" Aktie, obwohl sechs Handelssignale ermittelt wurden, die ein gemischtes Bild von einem guten und fünf schlechten Signalen zeigen. Dies führt zu einer abschließenden Einstufung als "Schlecht" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Eon bezüglich der Anlegerstimmung angemessen als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividende liegt Eon mit einer Ausschüttung von 4,07 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Multi-Dienstprogramme (5,63 %) niedriger. Die Differenz von 1,56 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".