EON Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Aktienkurs von Eon wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" betrachtet und zeigt eine Rendite von 30,38 Prozent, was über 31 Prozent höher liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Multi-Dienstprogramme"-Branche von -0,38 Prozent liegt Eon mit einer Rendite von 30,75 Prozent ebenfalls deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in Bezug auf Eon hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Positiven verändert. Dies zeigt sich an einer erhöhten Aufmerksamkeit in den sozialen Medien, was zu einer positiven Bewertung in diesem Kriterium führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eon liegt derzeit bei 50,17 Euro, was 76 Prozent weniger ist als der branchenübliche Wert von 212 Euro. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Eon-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 11,61 Euro angegeben. Der letzte Schlusskurs liegt bei 12,555 Euro, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für Eon in der Gesamtbetrachtung ein "Gut"-Rating.