EON Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die technische Analyse berücksichtigt das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies im Relative Strength-Index auf. Aktuell zeigt der Relative Strength-Index (RSI) für Eon einen Wert von 78,86, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Betrachtet man die relative Bewegung über 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 72, was ebenfalls auf eine Überkauftheit hinweist und daher auch als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Schlecht".

Eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. In diesem Zusammenhang zeigt Eon interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Die Dividendenrendite von Eon beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 4,07 Prozent und liegt damit 1,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Multi-Dienstprogramme, 5,61). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Eon-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Eon von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung. Allerdings wurden auch 2 "Schlecht"-Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt "Schlecht" Empfehlung führt. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.