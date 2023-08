EON: Aktie hat Kurspotenzial von +18,43%

Die Aktie von EON wurde laut Analysten falsch bewertet und weist ein Kursziel auf, das um +18,43% über dem aktuellen Kurs liegt.

• Am 17.08.2023 legte die EON-Aktie um +0,82% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 13,11 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,77

Am letzten Handelstag erzielte die Aktie einen Anstieg von +0,82%, was sich in einer Steigerung der Ergebnisse für eine vollständige Handelswoche auf insgesamt +0,32% widerspiegelt. Derzeit scheint der Markt jedoch relativ neutral gestimmt zu sein.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für EON beträgt aktuell 13,11 EUR. Falls diese Einschätzung der Bankanalysten zutrifft, hätte dies ein potenzielles Kurswachstum von +18,43% zur Folge. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht angesichts des jüngsten neutralen Trends.

Von den insgesamt 31...