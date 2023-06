EON: Aktie hat ein Kurspotenzial von +14,73%!

Die Energieversorgungsgesellschaft EON musste am gestrigen Tag an der Börse eine Kursentwicklung von -0,09% hinnehmen. In den vergangenen fünf Handelstagen (eine komplette Handelswoche) betrug das Minus insgesamt -0,70%. Derzeit zeigt sich also ein relativ neutraler Trend.

Jedoch scheinen Analysten der Meinung zu sein, dass die aktuelle Bewertung der EON-Aktie nicht gerechtfertigt ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 13,01 EUR und eröffnet Investoren somit ein beachtliches Potenzial von +14,73%.

Momentan teilen jedoch nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends der letzten Tage. Von insgesamt 41 befragten Bankanalysten raten vier zur starken Kaufempfehlung und 13 bewerten die Aktie als “Kauf”. Weitere 13 Experten vergeben das Rating “halten” und nur einer empfiehlt den Verkauf.

Somit sind...