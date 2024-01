EON Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die Anlegerstimmung gegenüber Eon war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus Diskussionen in den Social Media hervorgeht. Es gab insgesamt 11 positive Tage und nur einen negativen Tag, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmung und einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Eon-Aktie bei 11,57 EUR verläuft und der Aktienkurs selbst bei 12,665 EUR liegt, was einem Abstand von +9,46 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 12,03 EUR, was einer Differenz von +5,28 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse eine "Gut"-Einstufung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eon bei einem Wert von 50, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Multi-Dienstprogramme" (KGV von 209,53) unter dem Durchschnitt liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Eon-Aktie hat einen Wert von 35, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (42,48) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Damit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Eon basierend auf dem RSI.

Insgesamt erhält Eon also positive Einschätzungen sowohl in der Anlegerstimmung als auch in der technischen und fundamentalen Analyse, während der RSI eine neutrale Bewertung liefert.