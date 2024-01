EON Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Eon-Aktie: Fundamentale Bewertung zeigt Unterbewertung

Die Eon-Aktie zeigt sich aus fundamentaler Sicht unterbewertet, mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 50,17, was unter dem Branchendurchschnitt von 211,45 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" konnte die Eon-Aktie eine Rendite von 36,15 Prozent erzielen, was 34 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch hier führt diese positive Entwicklung zu einem "Gut"-Rating.

Bei der Dividendenrendite liegt Eon momentan mit 4,64 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,53 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Eon-Aktie aufgrund der fundamentalen Bewertungen ein "Schlecht"-Rating.