EON Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die Anlegerstimmung für die Eon-Aktie war in den letzten zwei Wochen besonders positiv. An 12 Tagen war das Stimmungsbarometer grün, es gab keine negativen Diskussionen, und an nur zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, vor allem positiv. Aufgrund dieser positiven Stimmung bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben tiefergehende Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 50,17 Euro, was deutlich weniger ist als der Branchendurchschnitt von 212 Euro. Aus diesem Grund wird die Eon-Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung hin zum Positiven. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war höher, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Eon-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,61 Euro lag und der letzte Schlusskurs bei 12,555 Euro liegt, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Eon-Aktie somit ein "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht.